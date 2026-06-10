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Aaj ka Mausam 10 June 2026: 24 से 72 घटों के दौरान 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट; दिल्ली समेत कई जगहों पर कैसा रहेगा मौसम; जानें IMD का लेटेस्ट अपडेट

Aaj ka Mausam 10 June 2026: देशभर में मौसमी उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. केरल और तमिलनाडु समेत दक्षिण के कई राज्यों में एंट्री मारने के बाद मॉनसून अब उत्तर भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से  अगले 72 घंटों के दौरान 17 राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी, वज्रपात और 80 किमी प्रति घंटे तक की हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, देश की राजदानी दिल्ली-एनसीआर के अलावा यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में तापमान गिरेगा, लेकिन नुकसान का खतरा भी रहेगा. 


By: JP Yadav | Published: June 10, 2026 10:57:50 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली में बुधवार (10 जून, 2026) को आंधी-बारिश का अलर्ट है, लेकिन गर्मी भी लोगों को परेशान करेगी. दिल्ली-एनसीआर में 10 जून को दिल्ली-एनसीआर के आसमान में बादलों का डेरा है. हालांकि, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आंधी और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बन रही है.

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यूपी में कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली से सटे यूपी के मेरठ, मुजफ्फरपुर, शामली, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, बरेली, खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आगरा, फिरोजाबाद, एटा में 10 जून को आंधी चलेगी. वहीं, पूर्वी यूपी के प्रयागराज, कौशांबी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चित्रकूट, फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, झांसी, जालौन, ललितपुर में लू का अलर्ट है.

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बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार में बुधवार (10 जून, 2026) को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. बुधवार को राज्य के सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली,पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा में बारिश का अलर्ट है.

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झारखंड में क्या होगी बारिश

झारखंड की राजधानी रांची, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर सहित कई जिलों में 10 से 13 जून के बीच बारिश होने की संभावना है.

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उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा

पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में बुधवार (10 जून, 2026) से बारिश शुरू होगी. राजधानी देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, टिहरी, पिथौरागढ़ और चंपावत में बारिश का अलर्ट है.

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हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा

हिमाचल प्रदेश में बुधवार (10 जून, 2026) को बारिश-ओलावृष्टि की संभावना है. हिमाचल की राजधानी शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सोलन और सिरमौर में अगले दो दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है.

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राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा

राजस्थान में बुधवार (10 जून, 2026) को दिन के दौरान आंधी-बारिश का अलर्ट है. आगामी 15 जून तक राजधानी जयपुर के अलावा उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, श्रीगंगानगर और सीकर में मौसम का असर अधिक रहेगा.

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दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम

दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है. बुधवार (10 जून, 2026) केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

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पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल

असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नगालैंड में लगातार बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है, जिससे बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है. कई जिला प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा है.

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पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल

बुधवार (10 जून, 2026) को हरियाणा और पंजाब में आंधी-बारिश का अलर्ट है. पंजाब के अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला, बठिंडा, गुरदासपुर और पठानकोट में 11 से 15 जून के दौरान बारिश होने की संभावना है. हरियाणा के अंबाला, करनाल, हिसार और रोहतक में बारिश और तेज हवाओं की संभावना है.

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