Aaj ka Mausam 10 June 2026: 24 से 72 घटों के दौरान 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट; दिल्ली समेत कई जगहों पर कैसा रहेगा मौसम; जानें IMD का लेटेस्ट अपडेट

Aaj ka Mausam 10 June 2026: देशभर में मौसमी उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. केरल और तमिलनाडु समेत दक्षिण के कई राज्यों में एंट्री मारने के बाद मॉनसून अब उत्तर भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से अगले 72 घंटों के दौरान 17 राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी, वज्रपात और 80 किमी प्रति घंटे तक की हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, देश की राजदानी दिल्ली-एनसीआर के अलावा यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में तापमान गिरेगा, लेकिन नुकसान का खतरा भी रहेगा.