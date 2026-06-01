Aaj ka mausam 1 June 2026: बिहार से चेन्नई तक बारिश का अलर्ट, कहां-कहां बढ़ेगी मुसीबत; नोट करें अपने राज्यों का हाल

Aaj ka mausam 1 June 2026: दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. दिल्ली यूपी समेत देश के कई राज्यों में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है. सोमवार (01 जून, 2026) को मौसम विभाग की ओर से 17 राज्यों में तूफानी आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है. उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में सोमवार को मौसम बिगड़ सकता है और बारिश हो सकती है. सोमवार को उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में बारिश का दौर जारी रह सकता है. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बारिश होगी.