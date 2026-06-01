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Aaj ka mausam 1 June 2026: बिहार से चेन्नई तक बारिश का अलर्ट, कहां-कहां बढ़ेगी मुसीबत; नोट करें अपने राज्यों का हाल

Aaj ka mausam 1 June 2026: दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. दिल्ली यूपी समेत देश के कई राज्यों में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है. सोमवार (01 जून, 2026) को मौसम विभाग की ओर से 17 राज्यों में तूफानी आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है.  उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में  सोमवार को मौसम बिगड़ सकता है और बारिश हो सकती है. सोमवार को  उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में बारिश का दौर जारी रह सकता है. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बारिश होगी. 


By: JP Yadav | Published: June 1, 2026 7:44:32 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के शहरों में भी सोमवार (01 जून, 2026) को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, 2 और 3 जून को भी दिल्ली के मौसम में यही स्थिति बनी रहेगी. दोपहर के दौरान 20 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज हवाएं चलने का अलर्ट है.

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यूपी में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में सोमवार (01 जून, 2026) को आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. सोमवार को यूपी के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ आंधी-बारिश का अलर्ट . राजधानी लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, झांसी में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है.

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बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार में काफी दिनों से मौसम बदला हुआ है. बिहार के कई जिलों में 1 जून और 6 जून को गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. सोमवार (01 जून, 2026) को पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर और बेगूसराय में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना, लेकिन 4 से 6 जून के दौरान लू चलने का भी अनुमान है.

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झारखंड में कैसा रहेगा मौसम

झारखंड में मौसम विभाग की ओर से सोमवार (01 जून, 2026) को आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया गया है. आगामी 1 से 6 जून के दौरान झारखंड के अलग-अलग स्थानों पर 1 से 6 जून तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया है. रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, देवघर, गिरिडीह और पलामू में सोमवार को बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं.

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उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा

पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में सोमवार (01 जून, 2026) को बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है. उत्तराखंड में 1 जून, 5 जून और 6 जून को तेज बारिश का अलर्ट है. सोमवार (01 जून, 2026) को राजधानी देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, पिथौरागढ़, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं.

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हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा

हिमाचल प्रदेश में भी पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम का मिजाज बदला हुआ है. सोमवार (01 जून, 2026) को हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सोलन, ऊना और सिरमौर में गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी है.

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राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा

पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और लू से जूझ रहे राजस्थान में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. मौसम विभाग की ओर से ताजा अलर्ट के मुताबिक, सोमवार (01 जून, 2026) को जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, नागौर और सीकर में तेज आंधी, धूल भरी हवाएं और बारिश का असर रहने की संभावना है. इसके अलावा राजस्थान में अगले 7 दिनों तक कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है.

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दक्षिण के राज्यों में कैसा रहेगा मौसम

दक्षिण के राज्यों में शामिल तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक और तेलंगाना में भी मौसम बदला हुआ रहेगा. सोमवार (01 जून, 2026) को इन राज्यों में कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है. खासकर तमिलनाडु और केरल में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने के अलर्ट है.

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पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल

अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सोमवार (01 जून, 2026) को कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है.

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पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल

IMD के अनुसार, हरियाणा-चंडीगढ़ में 1 से 4 जून तक बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. इसके चलते तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी और लू से राहत मिलेगी. पंजाब की बात करें तो सोमवार (1 जून, 2026) पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, फाजिल्का, बठिंडा और मानसा में बारिश व तूफान का यलो अलर्ट जारी किया गया है। जबकि होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, नवांशहर, रूपनगर, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, मोगा, बरनाला, संगरूर और पटियाला में बारिश का अलर्ट जारी किया है.

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