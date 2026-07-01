Aaj ka Mausam 1 July : दिल्ली-UP समेत कई राज्यों में आएगी आंधी, 23 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; जानें अपने यहां का हाल

Aaj ka Mausam 1 July : भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से बुधवार (1 जुलाई, 2026) को बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी है. IMD ने दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत 23 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं, मौसम की जानकारी देने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, अगले 24 घंटों के दौरान कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक और उत्तरी केरल में मध्यम से भारी बारिश जारी रह सकती है, वहीं विदर्भ, मध्य प्रदेश, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है.

शहर अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान दिल्ली 32°C 28°C मुंबई 27°C 27°C चेन्नई 35°C 29°C कोलकाता 31°C 27°C लखनऊ 33°C 28°C पटना 34°C 28°C रांची 29°C 24°C भोपाल 31°C 25°C जयपुर 38°C 29°C शिमला 23°C 20°C नैनीताल 23°C 21°C

मौसम संबंधी चेतावनी मुख्य बिंदु (i) आज, 30 जून 2026 को दक्षिण-पश्चिम मॉनसून मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के बाकी हिस्सों, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, उत्तराखंड के ज़्यादातर हिस्सों और हिमाचल प्रदेश व लद्दाख के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। (ii)… pic.twitter.com/kXDfbq7ngE — India Meteorological Department (@Indiametdept) June 30, 2026

इसके अलावा पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट है. बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना स्काईमेट वेदर की ओर से जताई गई है.

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