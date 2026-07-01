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Aaj ka Mausam 1 July : दिल्ली-UP समेत कई राज्यों में आएगी आंधी, 23 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; जानें अपने यहां का हाल

Aaj ka Mausam 1 July : भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से बुधवार (1 जुलाई, 2026) को बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी है. IMD ने दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत 23 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं, मौसम की जानकारी देने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, अगले 24 घंटों के दौरान कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक और उत्तरी केरल में मध्यम से भारी बारिश जारी रह सकती है, वहीं विदर्भ, मध्य प्रदेश, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है. 

शहर अधिकतम तापमान  न्यूनतम तापमान  
दिल्ली 32°C 28°C
मुंबई 27°C 27°C
चेन्नई 35°C 29°C
कोलकाता 31°C 27°C
लखनऊ 33°C 28°C
पटना 34°C 28°C
रांची 29°C 24°C
भोपाल 31°C 25°C
जयपुर 38°C 29°C
शिमला 23°C 20°C
नैनीताल 23°C 21°C

इसके अलावा पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट है. बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना स्काईमेट वेदर की ओर से जताई गई है. 

यह भी पढ़ें: Today Temperature 1 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां


By: JP Yadav | Last Updated: July 1, 2026 9:38:55 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-एनसीआर में बुधवार (1 जुलाई, 2026) को सुबह से ही आसमान में बादलों का डेरा है. ऐसे में मौसम सुहाना रहेगा और बीच-बीच में हल्की बारिश हो सकती है. मौसम में आए बदलाव से इस दौरान अधिकतम तापमान में करीब 7 से 8 डिग्री सेल्सियस गिरावट हो सकती है.

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यूपी में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में मॉनसून की दस्तक हो चुकी है. बुधवार (1 जुलाई, 2026) को राज्य के मिर्जापुर, प्रयागराज और सोनभद्र में बारिश का अलर्ट है. दिल्ली से सटे जिलों में बादल छाए हुए हैं. दिन के दौरान बारिश का अलर्ट है. IMD ने वाराणसी, मिर्जापुर और प्रयागराज के अलावा आगरा, मथुरा, कानपुर, बांदा, झांसी,ललितपुर, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, देवरिया, बलिया, सोनभद्र, चंदौली और मऊ भी भारी बारिश-आंधी की चेतावनी है.

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बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार में बुधवार (1 जुलाई, 2026) को सिवान, सारण, भोजपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, किशनगंज, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और अररिया में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.

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झारखंड में क्या होगी बारिश

झारखंड में मॉनसून आ चुका है. इसके चलते राज्य के बोकारो, चतरा, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, पश्चिम सिंहभूमि, पूर्वी सिंहभूमि, रामगढ़, रांची, सरायकेला और सिमडेगा में बुधवार (1 जुलाई, 2026) को बारिश असर देखने को मिल सकता है.

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उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा

पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में बुधवार (1 जुलाई, 2026) को बागेश्वर, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़, टेहरी गढ़वाल और उधम सिंह नगर जिलों में बारिश का अलर्ट है. इसके लिए IMD की ओर से भी चेतावनी जारी की गई है.

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हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा

IMD की ओर से हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर, हमीरपुर, सोलन, बिलासपुर और कुल्लू में भी बुधवार (1 जुलाई, 2026) को बादलों के बरसने की चेतावनी दी है.

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राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा

राजस्थान में मौसम बदल गया है. बुधवार (1 जुलाई, 2026) को जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, कोटा, चित्तौड़गढ़, भिलवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, अजमेर, सीकर और नागौर में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के बालाघाट, डिंडोरी, मांडला, अनुपपूर, विदिशा, खांडवा, होशंगाबाद, खरगोन, छतरपुर और शिवपुरी में बारिश की चेतावनी दी है.

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दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम

तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में बारिश का अलर्ट है.

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पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल

उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर बुधवार (1 जुलाई, 2026) को भारी बारिश होने की संभावना है.

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