Aaj Ka Mausam: 7 राज्यों में आज तूफानी बारिश! दिल्ली से लेकर UP तक बदलेगा मौसम, IMD ने जारी किया अलर्ट

Today Weather: दिल्ली से लेकर यूपी तक अब गर्मी धीरे-धीरे एंट्री ले रही है. वहीं अब अधिकतर राज्यों से ठंड अलविदा ले रही है, वहीं राजधानी दिल्लीसे लेकर यूपी-बिहार तक तक तापमान बढ़ रहा है. वहीं, गर्मी से पहले ही कई राज्यों में बारिश ने लोगों को राहत दी है. पूरे देश में मौसम लगातार बदल रहा है. मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि, अगले 24 घंटों में देश के कई राज्यों में बारिश, ओले और तेज हवाएं चलने की आशंका बनी हुई है. वहीं कुछ इलाकों में बिजली गिरने का खतरा भी मंडरा रहा है. तो कुछ में अचानक तापमान गिरने की उम्मीद है. 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं मौसम को और भी खतरनाक बना सकती हैं. चलिए जान लेते हैं आज आपके राज्य का हाल कैसा रहने वाला है.