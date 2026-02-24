Aaj Ka Mausam: गर्मी ने ले ली एंट्री! दिल्ली से यूपी तक बढ़ रहा तापमान, जानें आज कैसा  रहेगा मौसम

Today Weather Update: उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम लगातार बदल रहा है. जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की चोटियों पर लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है, यही नहीं बल्कि जम्मू-कश्मीर में भी अब गर्मी ने दस्तक दे दी है, यहां भी तापमान लगातार बढ़ रहा है. इतना ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी लगातार तापमान बढ़ रहा है, जिससे वहां और भी गर्मी महसूस हो रही है. मौसम विभाग ने इस हफ्ते उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान बढ़ने का अनुमान लगाया है.