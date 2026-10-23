Today Weather 23 October 2026: केरल और तमिलनाडु में बारिश का कहर, स्कूल बंद! जान लें किन 13 राज्यों में आज होगी बारिश
Today Weather 23 October 2026: मॉनसून के विदा होते ही जहां उत्तर भारत में ठंड की दस्तक होने लगी है जबकि दक्षिण के राज्यों में बारिश का दौर जारी है. केरल और तमिलनाडु में तेज बारिश हो रही है. आगामी सोमवार तक दोनों ही राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से 4 नवंबर तक देश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना जताई है, इनमें ज्यादातर दक्षिण के राज्य हैं. IMD ने शुक्रवार (23 अक्टूबर , 2026) को 13 राज्यों में मूसलाधार बारिश होने का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान करीब 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. साथ ही कई जगहों पर गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है.
मौसम संबंधी चेतावनी मुख्य बिंदु (i) कोमोरिन क्षेत्र तथा उससे सटे दक्षिण तमिलनाडु और केरलम के ऊपर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से तमिलनाडु, पुडुचेरी एवं कराईकल में 22 से 26 अक्टूबर के दौरान, केरलम में 22 से 25 अक्टूबर के दौरान तथा लक्षद्वीप में 22 से 24 अक्टूबर के दौरान कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में 22 अक्टूबर को भी कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। (ii) अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में 22 से 26 अक्टूबर के दौरान तथा ओडिशा में 27 एवं 28 अक्टूबर को कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में 27 एवं 28 अक्टूबर को कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। Highlights (i) Under the influence of the low-pressure area over Comorin Area & adjoining South Tamil Nadu and Keralam, isolated heavy to very heavy rainfall likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 22nd -26th and Keralam during 22nd-25th; Lakshadweep during 22nd-24th; Coastal Andhra Pradesh on 22ndOctober. (ii) A fresh spell of isolated heavy rainfall also likely over Andaman & Nicobar Islands during 22nd -26th; Odisha on 27th & 28th and Heavy to very heavy rainfall over Coastal Andhra Pradesh on 27th & 28th October. South Peninsular India: ❖ Fairly Widespread to Widespread rainfall likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 22nd-24th October; Kerala & Mahe and Lakshadweep during 22nd-26th October; Coastal Karnataka and South Interior Karnataka during 22nd-24th October. ❖ Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 40-50 kmph gusting to 60 kmph) likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 22nd-28th October; Coastal Andhra Pradesh & Yanam and Rayalaseema during 22nd-24th October, with gusty winds (speed reaching 30-40 kmph gusting to 50 kmph) likely over Kerala & Mahe and Lakshadweep during 22nd-26th October; North Interior Karnataka and South Interior Karnataka during 22nd-23rdOctober; Coastal Andhra Pradesh & Yanam and Rayalaseema during 22nd-24th October. ❖ Isolated heavy rainfall likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 27th-28th October; Kerala & Mahe on 26th October; Lakshadweep during 25th-26th October; Coastal Karnataka on 23rd October; South Interior Karnataka during 22nd-25th October; Coastal Andhra Pradesh & Yanam during 23rd October; Rayalaseema on 22nd, 23rd October and during 27th-28th October with isolated very heavy rainfall also likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 22nd-26th October; Kerala & Mahe during 22nd-25th October; Lakshadweep during 22nd-24th October; Coastal Andhra Pradesh & Yanam during 22nd,27th and 28th October. ❖ Strong Surface Winds likely over Coastal Andhra Pradesh & Yanam and Rayalaseema during 22nd-24th October. East India: ❖ Fairly Widespread to Widespread rainfall likely over Andaman & Nicobar Islands during 22nd-28th October ❖ Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 40-50 kmph gusting to 60 kmph) likely over Andaman & Nicobar Islands during 24th-26th October, with gusty winds (speed reaching 30-40 kmph gusting to 50 kmph) likely over Andaman & Nicobar Islands during 22nd,23rd October and during 27th-28th October ❖ Isolated heavy rainfall likely over Andaman & Nicobar Islands during 22nd-26th; over Odisha on 27th and 28th October ❖ Thundersquall (wind speed reaching 50-60 kmph gusting to 70 kmph) likely over Odisha during 27th28th October. Northwest, Central, West & Northeast India: ❖ No significant weather likely over Northwest, Central, West & Northeast India during the week. Hot & Humid weather warning: ❖ Hot and humid weather conditions likely to prevail over Konkan & Goa during 22nd October. For more information, visit Us : https://t.co/BPpoTbykBF #WeatherUpdate #HeavyRainfall #ThunderstormAlert #IndiaWeather #RainForecast #WeatherSafety @moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA
— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 22, 2026
कहां-कहां होगी बारिश
IMD के मुताबिक, दक्षिण भारत में 23 से 28 अक्टूबर के बीच बारिश का असर ज्यादा देखने को मिलेगा. खासतौर से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, आंध्रप्रदेश, अंडमान-निकोबार, पुडुचेरी और लक्षद्वीप समेत 13 राज्यों में शुक्रवार को बहुत भारी बारिश होने की आशंका है. उत्तर-पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर हो सकता है. ऐसे में आगामी 29 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे जा सकता है.
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— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 22, 2026
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार (23 अक्टूबर , 2026) को मौसम का हाल बेहाल होता नजर आया. लगातार नीचे गिरते न्यूनतम तापमान और हवा की रफ्तार में आई कमी की वजह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है. 23 अक्टूबर को भी तापमान 32 डिग्री और 18 डिग्री के बीच रहेगा. 24 अक्टूबर से आसमान में आंशिक बादल छाएंगे और तापमान 33 डिग्री तक जा सकता है.