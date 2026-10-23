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  • Today Weather 23 October 2026: केरल और तमिलनाडु में बारिश का कहर, स्कूल बंद! जान लें किन 13 राज्यों में आज होगी बारिश

Today Weather 23 October 2026: केरल और तमिलनाडु में बारिश का कहर, स्कूल बंद! जान लें किन 13 राज्यों में आज होगी बारिश

Today Weather 23 October 2026: मॉनसून के विदा होते ही जहां उत्तर भारत में ठंड की दस्तक होने लगी है जबकि दक्षिण के राज्यों में बारिश का दौर जारी है. केरल और तमिलनाडु में तेज बारिश हो रही है. आगामी सोमवार तक दोनों ही राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से  4 नवंबर तक देश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना जताई है, इनमें ज्यादातर दक्षिण के राज्य हैं. IMD ने शुक्रवार (23 अक्टूबर , 2026) को 13 राज्यों में मूसलाधार बारिश होने का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान करीब 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. साथ ही कई जगहों पर गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है.

कहां-कहां होगी बारिश 

IMD के मुताबिक, दक्षिण भारत में 23 से 28 अक्टूबर के बीच बारिश का असर ज्यादा देखने को मिलेगा. खासतौर से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, आंध्रप्रदेश, अंडमान-निकोबार, पुडुचेरी और लक्षद्वीप समेत 13 राज्यों में शुक्रवार को बहुत भारी बारिश होने की आशंका है.  उत्तर-पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर हो सकता है. ऐसे में आगामी 29 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे जा सकता है.


By: JP Yadav | Published: October 23, 2026 9:42:36 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार (23 अक्टूबर , 2026) को मौसम का हाल बेहाल होता नजर आया. लगातार नीचे गिरते न्यूनतम तापमान और हवा की रफ्तार में आई कमी की वजह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है. 23 अक्टूबर को भी तापमान 32 डिग्री और 18 डिग्री के बीच रहेगा. 24 अक्टूबर से आसमान में आंशिक बादल छाएंगे और तापमान 33 डिग्री तक जा सकता है.

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Weather Update
Today Weather 23 October 2026: केरल और तमिलनाडु में बारिश का कहर, स्कूल बंद! जान लें किन 13 राज्यों में आज होगी बारिश - Photo Gallery

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Today Weather 23 October 2026: केरल और तमिलनाडु में बारिश का कहर, स्कूल बंद! जान लें किन 13 राज्यों में आज होगी बारिश - Photo Gallery
Today Weather 23 October 2026: केरल और तमिलनाडु में बारिश का कहर, स्कूल बंद! जान लें किन 13 राज्यों में आज होगी बारिश - Photo Gallery
Today Weather 23 October 2026: केरल और तमिलनाडु में बारिश का कहर, स्कूल बंद! जान लें किन 13 राज्यों में आज होगी बारिश - Photo Gallery
Today Weather 23 October 2026: केरल और तमिलनाडु में बारिश का कहर, स्कूल बंद! जान लें किन 13 राज्यों में आज होगी बारिश - Photo Gallery
Today Weather 23 October 2026: केरल और तमिलनाडु में बारिश का कहर, स्कूल बंद! जान लें किन 13 राज्यों में आज होगी बारिश - Photo Gallery