Today Weather 22 October 2026: बढ़ते AQI ने दी दिल्ली-NCR में करोड़ों लोगों की टेंशन, जान लें किन 9 राज्यों में आज होगी बारिश
Today Weather 22 October 2026: मौसम की विदाई के साथ ही दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है. उत्तर भारत के कई राज्यों में सुबह और शाम के दौरान हल्की ठंड होने लगी है. कई जगहों पर ओस गिरने से सुबह ठंड में इजाफा हो जाता है. दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार (22 अक्टूबर, 2026) को सुबह लोग हाफ स्वेटर तक में नजर आए. खासकर बुजुर्गों को ऐसे बदलते मौसम में सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है. दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 के विदा होने के बावजूद कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है. खासतौर से दक्षिण भारत के अहम राज्य तमिलनाडु में आगामी 26 अक्टूबर तक लगातार बारिश का अलर्ट जारी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, गुरुवार (22 अक्टूबर, 2026) को देश के 9 राज्यों में हल्की से लेकर भारी बारिश हो सकती है. इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है.
मौसम संबंधी चेतावनी मुख्य बिंदु तमिलनाडु तट के पास दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से 21 से 25 अक्टूबर के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी एवं कराईकल तथा केरल में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी एवं कराईकल में 26 अक्टूबर को; केरल में 26 एवं 27 अक्टूबर को; लक्षद्वीप में 21, 22 एवं 25 अक्टूबर को; दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 22 से 25 अक्टूबर के दौरान तथा तटीय आंध्र प्रदेश एवं यनम और रायलसीमा में 21 अक्टूबर, 2026 को कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। Highlights Under the influence of the low-pressure area over Southwest Bay of Bengal off Tamil Nadu coast, isolated heavy to very heavy rainfall likely overTamil Nadu, Puducherry & Karaikal andKerala during 21st-25th; isolated heavy rainfall also likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal on 26th; Kerala on 26th & 27th; Lakshadweep on 21st, 22nd & 25th; South Interior Karnataka during 22nd-25th; Coastal Andhra Pradesh & Yanam and Rayalaseema on 21st October, 2026. South Peninsular India: ❖ Fairly Widespread to Widespread rainfall likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 21st-22nd October; Kerala & Mahe and Lakshadweep during 21st-27th October; Coastal Karnataka and South Interior Karnataka during 22nd-24th October. ❖ Isolated to Scattered rainfall likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 23rd-27th October; Coastal Karnataka and South Interior Karnataka on 21st October and during 25th-27th October; North Interior Karnataka during 22nd-25th October; Coastal Andhra Pradesh & Yanam and Rayalaseema during 21st-27th October; Telangana on 21st October. ❖ Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 40-50 kmph gusting to 60 kmph) likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 21st-26th October; Kerala & Mahe and Lakshadweep during 24th-25th October, with gusty winds (speed reaching 30-40 kmph gusting to 50 kmph) likely over Coastal Andhra Pradesh & Yanam, Kerala & Mahe, Lakshadweep and Rayalaseema during 21st-23rd October; North Interior Karnataka and South Interior Karnataka during 22nd-24th October; Telangana on 21st October. ❖ Isolated thunderstorm & lightning likely over Coastal Karnataka during 21st-25th October; North Interior Karnataka on 25th October; South Interior Karnataka on 21st October and on 25th October. ❖ Isolated heavy rainfall likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal on 26th October; Kerala & Mahe on 23rd October and during 26th-27th October; Lakshadweep during 21st-22nd October and on 25th October; South Interior Karnataka during 22nd-25th October; Coastal Andhra Pradesh & Yanam and Rayalaseema on 21st October with isolated very heavy rainfall also likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 21st-25th October; Kerala & Mahe during 21st-22nd October and during 24th-25th October; Lakshadweep during 23rd-24th October. ❖ Strong Surface Winds likely over Coastal Andhra Pradesh & Yanam and Rayalaseema during 21st-23rd October. East India: ❖ Fairly Widespread to Widespread rainfall likely over Andaman & Nicobar Islands during 21st-27th October. ❖ Isolated to Scattered rainfall likely over Odisha during 26th-27th October. ❖ Isolated heavy rainfall likely over Andaman & Nicobar Islands during 22nd-27th October. Northwest, Central, West & Northeast India: ❖ No significant weather likely over Northwest, Central, West & Northeast India during the week. Hot & Humid weather warning: ❖ Hot and humid weather conditions likely to prevail over Konkan & Goa during 21st-22nd October.
— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 21, 2026
किन 9 राज्यों में होगी बारिश
मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार (22 अक्टूबर, 2026) को कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समेत कई राज्यों में भारी बारिश के होने के आसार है. कुछ जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है.
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— RWFC New Delhi (@RWFC_ND) October 21, 2026
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ा AQI
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, गुरुवार (22 अक्टूबर, 2026) को सुबह 7 बजे के आसपास दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 226 रहा, (जो “खराब” श्रेणी में आता है). वहीं, कुछ देर बाद यह 245 पहुंच गया.
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-एनसीआर के लोगों को गुरुवार को दिन के समय तेज धूप का सामना करना पड़ सकता है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में भी दिल्ली-एनसीआर में तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में गुरुवार (22 अक्टूबर, 2026) को भी न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. अगले 2 दिनों के दौरान पूरे यूपी में मौसम सामान्य रहेगा. IMD के मुताबिक, 24 अक्टूबर से सक्रिय होने वाला पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में गुरुवार (22 अक्टूबर, 2026) को मौसम सामान्य ही रहेगा. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे ठंड का एहसास होने लगा है. गुरुवार को सुबह के साथ-साथ शाम को हल्की ठंडक महसूस होगी. यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड में गुरुवार (22 अक्टूबर, 2026) को पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड में गुरुवार (22 अक्टूबर, 2026) को पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल प्रदेश में गुरुवार (22 अक्टूबर 2026) को पूरे हिमाचल प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा. दिन में आसमान ज़्यादातर साफ़ रहेगा और धूप खिलेगा. वहीं, 24 अक्टूबर को एक पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के आने से सप्ताह के आखिर में मौसम में बदलाव की संभावना है.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
राजस्थान में गुरुवार (22 अक्टूबर, 2026) को आगामी दिनों में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पड़ सकता है. राजस्थान के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से और आसपास निचले वायुमंडलीय स्तर पर एक ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण के मौजूद होने के चलते 22 से 27 अक्टूबर के लिए पूरे राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट नहीं दिया गया है. 24 अक्टूबर, 2026 को पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है.
दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक, तमिलनाडु तट के पास दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. इसके प्रभाव से 22 अक्टूबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 25 अक्टूबर तक कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है. केरल में भी 22 अक्टूबर के बाद बारिश का दौर जारी रहेगा. लक्षद्वीप में 22 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को बारिश की संभावना है, जबकि 23-24 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.