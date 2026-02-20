  • Home>
  • Aaj Ka Mausam: कहीं बरसेंगे ओले तो कहीं बारिश! जानिए दिल्ली से लेकर राजस्थान का ताजा मौसम अपडेट, IMD अलर्ट

Aaj Ka Mausam: कहीं बरसेंगे ओले तो कहीं बारिश! जानिए दिल्ली से लेकर राजस्थान का ताजा मौसम अपडेट, IMD अलर्ट

Today Weather: 20 फरवरी 2026 को दिल्ली से लेकर राजस्थान का मौसम बदलने लगा है. जहां एक तरफ दिल्ली और कई राज्यों में गर्मी ने दस्तक दे दी है तो वहीं राजस्थान में अब भी बारिश और ओलावृष्टि देखी जा रही है. आलम ये है कि दिन में जहां लोगों को पंखे की जरूरत पड़ रही है तो वहीं रात में कंबल. इसके अलावा अन्य राज्यों में भी मौसम के मिजाज बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं. चलिए जान लेते हैं आज आपके राज्य का मौसम कैसा रहने वाला है.


By: Heena Khan | Published: February 20, 2026 6:27:06 AM IST

1/7

यूपी का मौसम

उत्तर प्रदेश से हल्की सर्दी का जाना अब तय माना जा रहा है. इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक, 20 से 23 फरवरी तक राज्य में मौसम साफ रहेगा, सुबह हल्का कोहरा रह सकता है. मैक्सिमम टेम्परेचर 28 से 32 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद है.

2/7

MP का मौसम

20 फरवरी 2026 को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और पचमढ़ी समेत मध्य प्रदेश के कई बड़े शहरों में मौसम ज़्यादातर साफ़ रहेगा और हल्के बादल छाए रहेंगे. सुबह हल्का कोहरा या धुंध छा सकती है, लेकिन बारिश या ओले गिरने का तुरंत कोई खतरा नहीं है.

3/7

राजस्थान का मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ छिटपुट ओले भी गिर सकते हैं. तेज हवाएं चलने और बादलों की आवाजाही से मौसम सुहावना लेकिन अस्थिर रहेगा.

4/7

दिल्ली का मौसम

20 फरवरी, 2026 को दिल्ली में मौसम मिला-जुला रहने की उम्मीद है. सुबह हल्का कोहरा छा सकता है और कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ आसमान काफी साफ हो जाएगा. सुबह 10-11 बजे के आसपास कोहरा छंटने की उम्मीद है, जिसके बाद तेज धूप निकलेगी.

5/7

गुरुग्राम का मौसम

गुरुग्राम में 20 फरवरी 2026 को मौसम साफ और सुहावना रहने की उम्मीद है. सुबह हल्का कोहरा हो सकता है, लेकिन सूरज उगते ही मौसम साफ हो जाएगा. दिन में धूप खिली रहेगी और बारिश की कोई संभावना नहीं है.

6/7

पंखा-कंबल दोनों ज़रूरी

अभी तो हालत यह है कि दिन में पंखा और रात में कंबल ज़रूरी है. मौसम का यह अजीब पैटर्न लोगों को कन्फ्यूज़ कर रहा है. आने वाले दिनों में टेम्परेचर का ट्रेंड क्या रहेगा, इस पर सबकी नज़र है.

7/7

झारखंड का मौसम

झारखंड के रांची, खूंटी, लोहरदगा, पलामू, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, गोड्डा और पाकुड़ में तापमान लगातार बढ़ रहा है. दिन में गर्मी और रात में ठंड है. रांची मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है.

