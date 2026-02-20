Aaj Ka Mausam: कहीं बरसेंगे ओले तो कहीं बारिश! जानिए दिल्ली से लेकर राजस्थान का ताजा मौसम अपडेट, IMD अलर्ट

Today Weather: 20 फरवरी 2026 को दिल्ली से लेकर राजस्थान का मौसम बदलने लगा है. जहां एक तरफ दिल्ली और कई राज्यों में गर्मी ने दस्तक दे दी है तो वहीं राजस्थान में अब भी बारिश और ओलावृष्टि देखी जा रही है. आलम ये है कि दिन में जहां लोगों को पंखे की जरूरत पड़ रही है तो वहीं रात में कंबल. इसके अलावा अन्य राज्यों में भी मौसम के मिजाज बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं. चलिए जान लेते हैं आज आपके राज्य का मौसम कैसा रहने वाला है.