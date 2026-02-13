Aaj Ka Mausam: दिल्लीवालों सावधान! बादलों के साथ लौटेगी ठिठुरन, यूपी-बिहार में भी आंधी की आहट
Today Weather: जनवरी जा चुकी है. वहीं अब फरवरी का दूसरा हफ्ता चल रहा है. इसी के चलते देश का मौसम लगातार रंग बदलता हुआ नजर आ रहा है. वहीं आपको बता दें कि, पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की उम्मीद जताई जा रही है, वहीं मैदानी इलाकों में दिन का तापमान बढ़ रहा है. कुछ तटीय इलाकों में तेज और झोंकेदार हवाओं की चेतावनी भी जारी की गई है. अलग-अलग वेदर सिस्टम के एक्टिव होने से पूरे देश में मौसम में तेजी से बदलाव हो रहे हैं. चलिए जान लेते हैं आज आपके राज्य का हाल कैसा रहने वाला है.
दिल्ली का मौसम
उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, खासकर दिल्ली-NCR और आस-पास के राज्यों में दिन का तापमान धीरे-धीरे बढ़ रहा है. दोपहर में अब हल्की गर्मी महसूस हो रही है.
फरवरी में कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग का कहना है कि फरवरी में मौसम तेजी से बदल रहा है. अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग असर देखने को मिलेंगे. पहाड़ों पर रहने वालों को बर्फबारी और बारिश से सावधान रहना चाहिए. मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ सकता है.
यूपी का मौसम
उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है. भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, 16 फरवरी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काले बादल छा सकते हैं और कुछ जगहों पर गरज और बिजली के साथ हल्की बारिश हो सकती है.
राजस्थान का मौसम
आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद नहीं है, और धूप खिलने की उम्मीद है. ज़्यादा से ज़्यादा तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि कम से कम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. सुबह और शाम हल्की ठंड रहेगी, लेकिन दिन में मौसम सुहावना रहेगा.
गुरुग्राम का मौसम
गुरुग्राम में 13 फरवरी को मौसम मिला-जुला रहने की उम्मीद है. सुबह हल्की धुंध छाई रहेगी, जिससे विज़िबिलिटी कम हो सकती है. हालांकि, जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा, धूप निकलेगी और मौसम साफ हो जाएगा.
झारखंड का मौसम
खराब मौसम की वजह से झारखंड में टेम्परेचर 5 डिग्री तक गिर गया है. रांची, खूंटी और लातेहार समेत नौ जिलों में मिनिमम टेम्परेचर 6 से 7 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद है. सभी जिलों में AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) भी बढ़ गया है.
बिहार का मौसम
बिहार में भी ठंड कम हो रही है. दिन में तेज धूप निकलने से लोगों को थोड़ी कम गर्मी महसूस हो रही है. हालांकि, सुबह के समय कई जिलों में कोहरा छाया रह सकता है.