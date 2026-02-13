Aaj Ka Mausam: दिल्लीवालों सावधान! बादलों के साथ लौटेगी ठिठुरन, यूपी-बिहार में भी आंधी की आहट

Today Weather: जनवरी जा चुकी है. वहीं अब फरवरी का दूसरा हफ्ता चल रहा है. इसी के चलते देश का मौसम लगातार रंग बदलता हुआ नजर आ रहा है. वहीं आपको बता दें कि, पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की उम्मीद जताई जा रही है, वहीं मैदानी इलाकों में दिन का तापमान बढ़ रहा है. कुछ तटीय इलाकों में तेज और झोंकेदार हवाओं की चेतावनी भी जारी की गई है. अलग-अलग वेदर सिस्टम के एक्टिव होने से पूरे देश में मौसम में तेजी से बदलाव हो रहे हैं. चलिए जान लेते हैं आज आपके राज्य का हाल कैसा रहने वाला है.