Today Temperature 21 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां

Today Temperature 21 July 2026: मॉनसून 2026 के एक्टिव होने के बाद दिल्ली-NCR में मंगलवार (21 जुलाई, 2026) को हल्की से भारी बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाओं की संभावना है. वहीं यूपी, बिहार, राजस्थान और हिमाचल समेत कई राज्यों में भी भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.