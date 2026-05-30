Today Temperature 30 May 2026: दिल्ली से चेन्नई तक, जानें अपने शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान
Today Temperature 30 May 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत ज्यादातर राज्यों में मौसम फिर से करवट ले चुका है. पर्वतीय राज्यों के अलावा उत्तर भारत के कई प्रदेशों में शनिवार (30 मई, 2026) को भीषण गर्मी के बीच बारिश और आंधी आने का अलर्ट है, जिसमें दिल्ली-एनसीआर (नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़ बागपत, बुलंदशहर, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, पलवल, महेंद्रगढ़, नूंह) शामिल हैं. मौसम विभाग के अनुसार आंधी-तूफान के साथ कुछ राज्यो झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है. पूर्वी भारत में तूफानी बारिश हो सकती है, जबकि दक्षिण में कभी भी मॉनसून दस्तक दे सकता है.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम: 26°C
अधिकतम: 34°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम: 31°C
अधिकतम: 34°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम: 28°C
अधिकतम: 36°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम: 28°C
अधिकतम: 35°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम: 25°C
अधिकतम: 33°C
पटना का तापमान
न्यूनतम: 26°C
अधिकतम: 33°C
रांची में तापमान
न्यूनतम: 23°C
अधिकतम: 31°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम: 24°C
अधिकतम: 37°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम: 24°C
अधिकतम: 35°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम: 16°C
अधिकतम: 22°C