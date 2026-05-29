Today Temperature 29 May 2026: दिल्ली से चेन्नई तक, जानें अपने शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान

Today Temperature 29 May 2026: भीषण गर्मी से जूझ रहे उत्तर भारत में अब मौसम का मिजाज बदल गया है. मौसम विभाग की ओर से शुक्रवार (29 मई, 2026) को देश की राजधानी दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है.