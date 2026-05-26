Today Temperature 26 May 2026: दिल्ली से चेन्नई तक, जानें अपने शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान
Today Temperature 26 May 2026: देश के ज्यादातर राज्यों में भीषण गर्मी पड़ने से लोगों का बुरा हाल है, जबकि पहाड़ों पर बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है. मौसम विभाग के मुताबिक, पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में मंगलवार (26 मई, 2026) को तूफान हवाएं चलने की संभावना है, जबकि कई जगहों पर बारिश भी होने का अलर्ट है. वहीं, देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो भीषण गर्मी के साथ मंगलवार को येलो अलर्ट जारी है. इस बीच राहत की बात यह है कि मंगलवार को उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कई 17 राज्यों में आंधी-बारिश होने का अलर्ट जारी है. मौसम के मुताबिक, राजस्थान को छोड़कर आने वाले 2-3 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में तापमान में गिरावट आने का अलर्ट है. पूर्वोत्तर और दक्षिण के राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी है. पूर्वोत्तर भारत के केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी है, जबकि असम-मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और केरल में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश हो सकती है. यहां जानें मंगलवार (26 मई, 2026) को देश के 10 शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम तापमान: 30°C
अधिकतम तापमान: 43 °C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम तापमान: 31°C
अधिकतम तापमान: 34°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम तापमान: 29°C
अधिकतम तापमान: 37°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम तापमान: 28°C
अधिकतम तापमान: 36°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम तापमान: 28°C
अधिकतम तापमान: 42 °C
पटना का तापमान
न्यूनतम तापमान: 26°C
अधिकतम तापमान: 37°C
रांची में तापमान
न्यूनतम तापमान: 26°C
अधिकतम तापमान: 38°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम तापमान: 30°C
अधिकतम तापमान: 42
जयपुर का तापमान
न्यूनतम तापमान: 31°C
अधिकतम तापमान: 43
शिमला का तापमान
न्यूनतम तापमान: 19°C
अधिकतम तापमान: 30°C