Today Temperature 25 May 2026: दिल्ली से चेन्नई तक, जानें अपने शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान
Today Temperature 25 May 2026:देश का करीब-करीब 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा भीषण गर्मी और लू से परेशान है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा अलर्ट के मुताबिक, सोमवार (25 मई, 2026) को देश की राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोगों को तेज धूप, भीषण गर्मी और हीट वेट से जूझना होगा. आगामी 27 मई तक इन राज्यों में हीटवेव चल सकती है. पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है, जबकि केरल समेत कई जगहों पर मॉनसून इसी सप्ताह एंट्री मार सकता है. यहां जानें सोमवार (25 मई, 2026) को देश के 10 शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम तापमान: 29°C
अधिकतम तापमान: 43°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम तापमान: 31°C
अधिकतम तापमान: 33°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम तापमान: 29°C
अधिकतम तापमान: 37°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम तापमान: 30°C
अधिकतम तापमान: 37°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम तापमान: 29°C
अधिकतम तापमान: 43°C
पटना का तापमान
न्यूनतम तापमान: 27°C
अधिकतम तापमान: 41°C
रांची में तापमान
न्यूनतम तापमान: 27°C
अधिकतम तापमान: 39°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम तापमान: 29°C
अधिकतम तापमान: 42°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम तापमान: 31°C
अधिकतम तापमान: 42°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम तापमान: 18°C
अधिकतम तापमान: 31°C