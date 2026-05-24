Today Temperature 24 May 2026: दिल्ली से कोलकाता तक, जानें अपने शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान

Today Temperature 24 May 2026: दिल्ली-एनसीआर, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात समेत देश के ज्यादातर राज्यों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप है. वहीं, दक्षिण के राज्यों में मॉनसून 2026 एंट्री मारने के लिए तैयार है. मौसम में बदले मिजाज के चलते रविवार (24 मई, 2026) को उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा के अलावा केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर समेत 19 राज्यों में तूफानी आंधी-बारिश होने का अलर्ट है. पूर्वोत्तर के राज्यों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है, वहीं मॉनसून 2026 दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व अरब सागर, कोमोरिन क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी के बड़े हिस्सों और अंडमान सागर के अधिकांश इलाकों को कवर कर लिया है. मौसम विज्ञानियों के अनुसार, 3-4 दिनों में मॉनसून के आगे बढ़ने से केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. यहां जानें रविवार (24 मई, 2026) को देश के 10 शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान.