Today Temperature 20 May 2026: देश के कई शहरों में पारा 45°C के पार, जानें अपने शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान

Today Temperature 20 May 2026: दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है. कई जगहों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है. इस बीच मौसम विभाग की ओर से पूर्वोत्तर और दक्षिण को शामिल करते हुए 13 राज्यों में भीषण बारिश आंधी और तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. IMD ने अपने अलर्ट में कहा है कि अगले 15 घंटे के अंदर इन राज्यों में तूफानी बारिश के साथ 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं. यहां जानें देश के बड़े शहरों में क्या रहेगा शनिवार (9 मई, 2026) को न्यूनतम और अधिकतम तापमान?