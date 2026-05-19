  • Home>
  • Gallery»
  • Today Temperature 19 May 2026: दिल्ली से चेन्नई पड़ रही प्रचंड गर्मी, जानें 10 शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान

Today Temperature 19 May 2026: दिल्ली से चेन्नई पड़ रही प्रचंड गर्मी, जानें 10 शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान

Today Temperature 19 May 2026: मॉनसून 2026 के इंतजार के बीच देश के ज्यादातर राज्यों में भीषण गर्मी का दौर जारी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, मंगलवार (19 मई, 2026) को उत्तर भारत के कई इलाकों में समेत 17 राज्यों के लिए बारिश-तूफान की चेतावनी जारी है. दक्षिण के राज्यों में किसानों और मछुआरों को विशेष रूप से सतर्क रहने को कहा गया है. इसके साथ ही पूर्वी भारत के राज्यों में बारिश-तूफान लोगों की समस्याएं बढ़ा सकता है.


By: JP Yadav | Published: May 19, 2026 6:59:35 AM IST

Follow us on
Google News
Delhi Temperature - Photo Gallery
1/10

दिल्ली का तापमान

न्यूनतम तापमान: 31°C
अधिकतम तापमान: 43°C

You Might Be Interested In
Mumbai Temperature - Photo Gallery
2/10

मुंबई का तापमान

न्यूनतम तापमान: 29°C
अधिकतम तापमान: 33°C

Chennai Temperature - Photo Gallery
3/10

चेन्नई का तापमान

न्यूनतम तापमान: 30°C
अधिकतम तापमान: 37°C

You Might Be Interested In
Kolkata Temperature - Photo Gallery
4/10

कोलकाता का तापमान

न्यूनतम तापमान: 29°C
अधिकतम तापमान: 37°C

Lucknow Temperatue - Photo Gallery
5/10

लखनऊ का तापमान

न्यूनतम तापमान: 29°C
अधिकतम तापमान: 42°C

Patna Temperature - Photo Gallery
6/10

पटना का तापमान

न्यूनतम तापमान: 29°C
अधिकतम तापमान: 37°C

Ranchi Temperature - Photo Gallery
7/10

रांची में तापमान

न्यूनतम तापमान: 26°C
अधिकतम तापमान: 38°C

Bhopal Temperature - Photo Gallery
8/10

भोपाल का तापमान

न्यूनतम तापमान: 30°C
अधिकतम तापमान: 42°C

Jaipur Temperature - Photo Gallery
9/10

जयपुर का तापमान

न्यूनतम तापमान: 29°C
अधिकतम तापमान: 43°C

You Might Be Interested In
Shimla Temperature - Photo Gallery
10/10

शिमला का तापमान

न्यूनतम तापमान: 20°C
अधिकतम तापमान: 32°C

Tags:
Today Temperature
Today Temperature 19 May 2026: दिल्ली से चेन्नई पड़ रही प्रचंड गर्मी, जानें 10 शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Today Temperature 19 May 2026: दिल्ली से चेन्नई पड़ रही प्रचंड गर्मी, जानें 10 शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान - Photo Gallery
Today Temperature 19 May 2026: दिल्ली से चेन्नई पड़ रही प्रचंड गर्मी, जानें 10 शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान - Photo Gallery
Today Temperature 19 May 2026: दिल्ली से चेन्नई पड़ रही प्रचंड गर्मी, जानें 10 शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान - Photo Gallery
Today Temperature 19 May 2026: दिल्ली से चेन्नई पड़ रही प्रचंड गर्मी, जानें 10 शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान - Photo Gallery