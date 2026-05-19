Today Temperature 19 May 2026: दिल्ली से चेन्नई पड़ रही प्रचंड गर्मी, जानें 10 शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान

Today Temperature 19 May 2026: मॉनसून 2026 के इंतजार के बीच देश के ज्यादातर राज्यों में भीषण गर्मी का दौर जारी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, मंगलवार (19 मई, 2026) को उत्तर भारत के कई इलाकों में समेत 17 राज्यों के लिए बारिश-तूफान की चेतावनी जारी है. दक्षिण के राज्यों में किसानों और मछुआरों को विशेष रूप से सतर्क रहने को कहा गया है. इसके साथ ही पूर्वी भारत के राज्यों में बारिश-तूफान लोगों की समस्याएं बढ़ा सकता है.