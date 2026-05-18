Today Temperature 18 May 2026: दिल्ली से चेन्नई तक, जानें 10 शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान
Today Temperature 18 May 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में पूरे सप्ताह भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है. इस दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है. दिल्ली-एनसीआर, यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में गर्मी पडे़गी.वहीं, देश के 17 राज्यों में भारी बारिश, आंधी-तूफान, तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी है. पूर्वोत्तर के राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा शामिल में 18 मई को बारिश होगी, जबकि 18 मई से मध्य प्रदेश और विदर्भ सहित 17 राज्यों में तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ मध्यम बारिश का अलर्ट है.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम तापमान: 31°C
अधिकतम तापमान: 43°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम तापमान: 30°C
अधिकतम तापमान: 33°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम तापमान: 30°C
अधिकतम तापमान: 35°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम तापमान: 29°C
अधिकतम तापमान: 38°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम तापमान: 29°C
अधिकतम तापमान: 43°C
पटना का तापमान
न्यूनतम तापमान: 28°C
अधिकतम तापमान: 40°C
रांची में तापमान
न्यूनतम तापमान: 27°C
अधिकतम तापमान: 37°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम तापमान: 30°C
अधिकतम तापमान: 42°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम तापमान: 31°C
अधिकतम तापमान: 43°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम तापमान: 21°C
अधिकतम तापमान: 32°C