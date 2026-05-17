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Today Temperature 17 May 2026: दिल्ली से चेन्नई तक, जानें 10 शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान

Today Temperature 17 May 2026:  दक्षिण के राज्य केरल में मॉनसून 2026 की आहट के बीच देशभर में  भीषण गर्मी का दौर भी शुरू हो गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के  ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, रविवार (17 मई, 2026) को देश के 19 राज्यों के लिए भारी बारिश-आंधी की चेतावनी जारी है. वहीं, इस दौरान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की प्रबल संभावना है. पहाड़ी राज्यों में के लिए खास चेतावनी जारी की गई है. इन राज्यों में भी गर्मी का असर नजर आ सकता है. यहां जानें देश के बड़े शहरों में रविवार (17 मई, 2026) को न्यूनतम और अधिकतम तापमान. 


By: JP Yadav | Published: May 17, 2026 8:00:56 AM IST

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दिल्ली का तापमान

अधिकतम तापमान: 30°C
न्यूनतम तापमान: 42°C

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मुंबई का तापमान

अधिकतम तापमान: 29°C
न्यूनतम तापमान: 33°C

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चेन्नई का तापमान

अधिकतम तापमान: 29°C
न्यूनतम तापमान: 33°C

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अधिकतम तापमान: 29°C
न्यूनतम तापमान: 37°C

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लखनऊ का तापमान

अधिकतम तापमान: 29°C
न्यूनतम तापमान: 42°C

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पटना का तापमान

अधिकतम तापमान: 27°C
न्यूनतम तापमान: 41°C

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रांची में तापमान

अधिकतम तापमान: 26°C
न्यूनतम तापमान: 37°C

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भोपाल का तापमान

अधिकतम तापमान: 28°C
न्यूनतम तापमान: 42°C

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जयपुर का तापमान

अधिकतम तापमान: 32°C
न्यूनतम तापमान: 42°C

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शिमला का तापमान

अधिकतम तापमान: 20°C
न्यूनतम तापमान: 29°C

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