Today Temperature 16 May 2026: दिल्ली और पटना समेत जानें 10 शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान
Today Temperature 16 May 2026: चक्रवाती संचरण और पश्चिम विक्षोभ के चलते देश के अधिकतर राज्यों में मौसम एक बार फिर से बिगड़ चुका है. मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार (16 मई, 2026) को यूपी, बिहार, राजस्थान समेत 15 राज्यों में बारिश- आंधी की चेतावनी है. इसके साथ ही कई राज्यों में इस दौरान 85 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तूफान चल सकता है. यहां जानें देश के बड़े शहरों में शनिवार (16 मई, 2026) को न्यूनतम और अधिकतम तापमान.
1/10
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम तापमान: 28°C
अधिकतम तापमान: 39°C
2/10
मुंबई का तापमान
न्यूनतम तापमान: 30°C
अधिकतम तापमान: 33°C
3/10
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम तापमान: 29°C
अधिकतम तापमान: 37°
4/10
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम तापमान:28°C
अधिकतम तापमान: 40°C
5/10
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम तापमान:29°C
अधिकतम तापमान: 33°C
6/10
पटना का तापमान
न्यूनतम तापमान:28°C
अधिकतम तापमान: 39°C
7/10
रांची में तापमान
न्यूनतम तापमान: 26°C
अधिकतम तापमान: 37°C
8/10
भोपाल का तापमान
न्यूनतम तापमान: 28°C
अधिकतम तापमान: 41°C
9/10
जयपुर का तापमान
न्यूनतम तापमान: 29°C
अधिकतम तापमान: 41°C
10/10
शिमला का तापमान
न्यूनतम तापमान: 17°C
अधिकतम तापमान: 28°C