Today Temperature 15 May 2026: दिल्ली से चेन्नई तक, जानें अपने शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान
Today Temperature 15 May 2026: उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है. मौसम विभाग की ओर से शुक्रवार (15 मई, 2026) को बारिश, आंधी और तूफान को लेकर 10 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है. लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है. दिल्ली से लेकर तमिलनाडु के कई इलाकों में भीषण बारिश हो सकती है. राजस्थान समेत कई राज्यों में लू चलने का भी अलर्ट है. यहां जानें देश के बड़े शहरों में शुक्रवार (15 मई, 2026) को न्यूनतम और अधिकतम तापमान.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम तापमान: 24°C
अधिकतम तापमान: 41°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम तापमान: 28°C
अधिकतम तापमान: 37°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम तापमान: 27°C
अधिकतम तापमान: 39°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम तापमान: 27°C
अधिकतम तापमान: 39°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम तापमान: 27°C
अधिकतम तापमान: 38°C
पटना का तापमान
न्यूनतम तापमान: 25°C
अधिकतम तापमान: 35°C
रांची में तापमान
न्यूनतम तापमान: 24C
अधिकतम तापमान: 34°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम तापमान: 31°C
अधिकतम तापमान: 42°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम तापमान: 29°C
अधिकतम तापमान: 42°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम तापमान: 17°C
अधिकतम तापमान: 26°C