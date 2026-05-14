Today Temperature 14 May 2026: दिल्ली से चेन्नई तक, जानें अपने शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान

Today Temperature 14 May 2026: मौसम विभाग ने गुरुवार (14 मई, 2026) को बिहार, झारखंड, हिमाचल समेत देश के 16 राज्यों में तूफानी आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. लोगों को संभलकर यात्रा करने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है. यहां देश के बड़े शहरों में गुरुवार (14 मई, 2026) को न्यूनतम और अधिकतम तापमान.