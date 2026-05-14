Today Temperature 14 May 2026: दिल्ली से चेन्नई तक, जानें अपने शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान
Today Temperature 14 May 2026: मौसम विभाग ने गुरुवार (14 मई, 2026) को बिहार, झारखंड, हिमाचल समेत देश के 16 राज्यों में तूफानी आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. लोगों को संभलकर यात्रा करने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है. यहां देश के बड़े शहरों में गुरुवार (14 मई, 2026) को न्यूनतम और अधिकतम तापमान.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम तापमान: 27°C
अधिकतम तापमान: 36°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम तापमान: 31°C
अधिकतम तापमान: 33°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम तापमान: 29°C
अधिकतम तापमान:34°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम तापमान: 27°C
अधिकतम तापमान: 34°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम तापमान: 27°C
अधिकतम तापमान: 38°C
पटना का तापमान
न्यूनतम तापमान: 25°C
अधिकतम तापमान: 35°C
रांची में तापमान
न्यूनतम तापमान: 24C
अधिकतम तापमान: 34°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम तापमान: 31°C
अधिकतम तापमान: 42°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम तापमान: 29°C
अधिकतम तापमान: 42°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम तापमान: 17°C
अधिकतम तापमान: 26°C