Today Temperature 13 May 2026: दिल्ली से चेन्नई तक, जानें अपने शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान
Today Temperature 13 May 2026: देश भर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. मौसम विभाग की ओर से बुधवार (13 मई, 2026) को यूपी, बिहार सहित 11 राज्यों के लिए बारिश-आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.पहाड़ी राज्यों के कई जिलों में भी मौसम बिगड़ने की चेतावनी है. यहां पर बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है. बदला मौसम कई राज्यों में बारिश-तूफान के रूप में मुसीबत बढ़ाने वाला है. यहां देश के बड़े शहरों में बुधवार (13 मई, 2026) को न्यूनतम और अधिकतम तापमान.
दिल्ली का तापमान
अधिकतम तापमान: 26°C
न्यूनतम तापमान: 38°C
मुंबई का तापमान
अधिकतम तापमान: 31°C
न्यूनतम तापमान: 33°C
चेन्नई का तापमान
अधिकतम तापमान: 28°C
न्यूनतम तापमान: 34°C
कोलकाता का तापमान
अधिकतम तापमान: 27°C
न्यूनतम तापमान: 35°C
लखनऊ का तापमान
अधिकतम तापमान: 27°C
न्यूनतम तापमान: 38°C
पटना का तापमान
अधिकतम तापमान: 24°C
न्यूनतम तापमान: 35°C
रांची में तापमान
अधिकतम तापमान: 23°C
न्यूनतम तापमान: 34°C
भोपाल का तापमान
अधिकतम तापमान: 30°C
न्यूनतम तापमान: 41°C
जयपुर का तापमान
अधिकतम तापमान: 28°C
न्यूनतम तापमान: 43°C
शिमला का तापमान
अधिकतम तापमान: 17°C
न्यूनतम तापमान: 27°C