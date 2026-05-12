Today Temperature 12 May 2026: दिल्ली से चेन्नई तक, जानें अपने शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान
Today Temperature 12 May 2026: पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के बावजूद उत्तर भारत के कई राज्यों में एक बार फिर से बारिश- तूफान का अलर्ट है. वहीं मौसम विभाग की ओर से मंगलवार (12 मई, 2026) को यूपी, बिहार सहित 19 राज्यों के लिए बारिश-आंधी की चेतावनी जारी है.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम तापमान: 27°C
अधिकतम तापमान:39°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम तापमान: 30°C
अधिकतम तापमान:33°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम तापमान: 28°C
अधिकतम तापमान:33°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम तापमान: 37°C
अधिकतम तापमान:34°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम तापमान: 27°C
अधिकतम तापमान:37°C
पटना का तापमान
न्यूनतम तापमान: 26 °C
अधिकतम तापमान: 34°C
रांची में तापमान
न्यूनतम तापमान: 23 °C
अधिकतम तापमान: 37°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम तापमान: 29 °C
अधिकतम तापमान: 42°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम तापमान: 29 °C
अधिकतम तापमान: 42°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम तापमान: 17°C
अधिकतम तापमान: 27°C