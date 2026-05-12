Today Temperature 12 May 2026: दिल्ली से चेन्नई तक, जानें अपने शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान

Today Temperature 12 May 2026: पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के बावजूद उत्तर भारत के कई राज्यों में एक बार फिर से बारिश- तूफान का अलर्ट है. वहीं मौसम विभाग की ओर से मंगलवार (12 मई, 2026) को यूपी, बिहार सहित 19 राज्यों के लिए बारिश-आंधी की चेतावनी जारी है.