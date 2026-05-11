Today Temperature 11 May 2026: पटना से चेन्नई तक, जानें अपने शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान

Today Temperature 11 May 2026: मौसमी उतार-चढ़ाव के बीच लगातार गर्मी में इजाफा हो रहा है. गर्मी, तेज धूप और उमस के साथ लू भी नए सिरे से लोगों की टेंशन बढ़ा रही है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा अलर्ट के अनुसार, सोमवार (11 मई, 2026) को देशभर में मौसम का मिजाज बदल गया है. दिल्ली-एनसीआर के अलावा यूपी, पंजाब और पहाड़ी राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट है. इसके अलावा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में लू का असर जारी रहेगा. दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में भी आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. यहां जानें देश के बड़े शहरों में क्या रहेगा सोमवार (11 मई, 2026) को न्यूनतम और अधिकतम तापमान?