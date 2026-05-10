Today Temperature 10 May 2026: दिल्ली से कोलकाता तक, जानें अपने शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान
Today Temperature 10 May 2026: मौसमी उतार-चढ़ाव के बीच हिमाचल प्रदेश और बिहार समेत देश के 16 राज्यों में एक बार फिर बारिश होने वाली है. इस दौरान आंधी-तूफान का भी अलर्ट है. मौसम विभाग ने यूपी, बिहार, दिल्ली समेत 16 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी है. यहां जानें देश के बड़े शहरों में क्या रहेगा रविवार (10 मई, 2026) को न्यूनतम और अधिकतम तापमान?
दिल्ली का तापमान
देश की राजधानी दिल्ली में रविवार (10 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 26 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.
मुंबई का तापमान
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में रविवार (10 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 29 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं.
चेन्नई का तापमान
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में रविवार (10 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 26 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं.
कोलकाता का तापमान
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रविवार (10 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 25 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं.
लखनऊ का तापमान
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार (10 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 25 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं.
पटना का तापमान
बिहार की राजधानी पटना में रविवार (10 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 23 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं.
रांची में तापमान
झारखंड की राजधानी रांची में रविवार (10 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 19 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं.
भोपाल का तापमान
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार (10 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 26 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं.
जयपुर का तापमान
राजस्थान की राजधानी जयपुर में रविवार (10 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 25 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं.
शिमला का तापमान
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रविवार (10 मई, 2026) को न्यूनतम तापमान 12 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं.