Today Temperature 10 May 2026: दिल्ली से कोलकाता तक, जानें अपने शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान

Today Temperature 10 May 2026: मौसमी उतार-चढ़ाव के बीच हिमाचल प्रदेश और बिहार समेत देश के 16 राज्यों में एक बार फिर बारिश होने वाली है. इस दौरान आंधी-तूफान का भी अलर्ट है. मौसम विभाग ने यूपी, बिहार, दिल्ली समेत 16 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी है. यहां जानें देश के बड़े शहरों में क्या रहेगा रविवार (10 मई, 2026) को न्यूनतम और अधिकतम तापमान?