Today Temperature 1 June 2026: दिल्ली से चेन्नई तक, जानें अपने शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान

Today Temperature 1 June 2026: उत्तर भारत में बारिश और आंधी के बीच दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों में तेज बरसात का दौर जारी है. इसके साथ ही देश के कई हिस्सों में मानसून धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, सोमवार (01 जून, 2026) को उत्तर-पूर्व और दक्षिण भारत के कई इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है. IMD के मुताबिक उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में बारिश होने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अलर्च है. अब ज्यादातर राज्यों में भीषण गर्मी और लू का असर अब लगभग खत्म हो चुका है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. यहां जानें देश के बड़े शहरों में क्या रहेगा सोवार (01 जून, 2026) को न्यूनतम और अधिकतम तापमान?