Today Temperature 9 June 2026: दिल्ली से चेन्नई तक, जानें 10 शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान
Today Temperature 9 June 2026: देशभर का मौसम मिला-जुला हो गया है. कहीं पर बारिश हो रही है तो कहीं पर गर्मी और लू की स्थिति बन गई है. देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) ने 17 राज्यों में भारी बारिश-आंधी का अलर्ट जारी किया है. जिन राज्यों में मगंलवार को बारिश होगी, उनमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तेलंगाना, केरल और बिहार के अलावा झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं. यहां देश के बड़े शहरों में मंगलवार (09 जून, 2026) को क्या रहेगा न्यूनतम और अधिकतम तापमान.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम : 32°C
अधिकतम : 42°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 30°C
अधिकतम : 33°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 30°C
अधिकतम : 38°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम : 29°C
अधिकतम : 38°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 29°C
अधिकतम : 42°C
पटना का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 39°C
रांची में तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 36°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 38°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम : 31°C
अधिकतम : 42°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम : 21°C
अधिकतम : 31°C