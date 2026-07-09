Today Temperature 9 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां
Today Temperature 9 July 2026: देश के अधिकतर राज्यों में मॉनसून दस्तक दे चुका है. मौसम विभाग ने गुरुवार (9 जुलाई, 2026) को दिल्ली-एनसीआर, यूपी, बिहार सहित 23 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है.
1/10
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 29°C
2/10
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 29°C
3/10
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 29°C
अधिकतम : 31°C
4/10
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 31°C
5/10
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 31°C
6/10
पटना का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 32°C
7/10
रांची में तापमान
न्यूनतम : 24°C
अधिकतम : 28°C
8/10
भोपाल का तापमान
न्यूनतम : 25°C
अधिकतम : 30°C
9/10
जयपुर का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 33°C
10/10
शिमला का तापमान
न्यूनतम : 20°C
अधिकतम : 21°C