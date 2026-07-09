Today Temperature 9 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां

Today Temperature 9 July 2026: देश के अधिकतर राज्यों में मॉनसून दस्तक दे चुका है. मौसम विभाग ने गुरुवार (9 जुलाई, 2026) को दिल्ली-एनसीआर, यूपी, बिहार सहित 23 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है.