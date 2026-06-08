Today Temperature 8 June 2026: दिल्ली से चेन्नई तक, जानें 10 शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान

Today Temperature 8 June 2026: दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 2026 केरल, गोवा और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में एक्टिव हो चुका है और तेजी से आगे बढ़ रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, अगले कुछ दिनों के दौरान देश के कई राज्यों में बारिश होने का अलर्ट है. दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान में फिलहाल गर्मी और लू जारी रहेगी और 11 जून को बारिश से राहत मिलने की संभावना है. वहीं, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर में भारी बारिश का अलर्ट है. यहां देश के बड़े शहरों में सोमवार (08 जून, 2026) क्या रहेगा न्यूनतम और अधिकतम तापमान.