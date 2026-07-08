Today Temperature 8 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां

Today Temperature 8 July 2026: मॉनसून के पूरी तरह से एक्टिव होने के बाद दिल्ली से केरल तक बारिश का सिलसिला जारी है. खासतौर से दिल्ली, यूपी और बिहार के अलावा उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में बादल झमाझम बरस रहे हैं. दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो राजधानी से सटे गुरुग्राम में बारिश की वजह से कई जगहों पर जाम के साथ ही जलभराव की स्थिति भी बन गई है. उधर, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का हाल बेहाल है. इस बीच मौसम विभाग की ओर से बुधवार (8 जुलाई, 2026) को भी देश के 15 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.