Today Temperature 7 June 2026: मॉनसून की दस्तक के बीच जानें 10 शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान

Today Temperature 7 June 2026: मॉनसून 2026 के आने के बाद केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु समेत दक्षिण के कई राज्य बारिश से सराबोर होने वाले हैं. मॉनसून अगले एक सप्ताह के भीतर दर्जनभर से अधिक राज्यों को अपनी चपेट में ले लेगा. रविवार (07 जून, 2026) को भी यूपी, बिहार समेत 19 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. इनमें दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्य भी शामिल हैं. यहां जानें दिल्ली-मुंबई समेत देश के 10 बड़े शहरों का रविवार (07 जून, 2026) को कैसे रहेगा न्यूनतम और अधिकतम तापमान.