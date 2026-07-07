Today Temperature 7 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां
Today Temperature 7 July 2026: दक्षिण और पूर्वोत्तर के अलावा उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन झमाझम बारिश का इंतजार अब भी लोगों को है. इस बीच मंगलवार (07 जुलाई, 2026) को पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, वहीं दिल्ली-एनसीआर में बढ़ रही उमस से भी छुटकारा मिल जाएगा. दिल्ली समेत उत्तर भारत के करीब-करीब सभी राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी है.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम : 29°C
अधिकतम : 34°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 28°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 29°C
अधिकतम : 37°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम : 29°C
अधिकतम : 31°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 33°C
पटना का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 31°C
रांची में तापमान
न्यूनतम : 24°C
अधिकतम : 27°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम : 25°C
अधिकतम : 28°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 34°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम : 21°C
अधिकतम : 27°C