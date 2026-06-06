Today Temperature 6 June 2026: मॉनसून की दस्तक के बीच जानें 10 शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान

Today Temperature 6 June 2026: देश के कई राज्यों के लोगों को भीषण आंधी-बारिश के चलते गर्मी से काफी राहत मिली है. मॉनसून 2026 की दस्तक के बाद मौसम विभाग ने शनिवार (6 जून, 2026) को केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. ऐसे मौसम अगले 7 दिनों तक रहेगा. वहीं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से देश के 19 राज्यों में तूफानी आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान करीब 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. उधर, पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ी राज्यों में भी IMD की ओर से भीषण बारिश होने की संभावना जताई गई है. यहां जानें देश के 10 शहरों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान कैसा है.