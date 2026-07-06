Today Temperature 6 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां

Monsoon 6 July 2026: मॉनसून के एक्टिव होने से देशभर में मौसम का मिजाज बदल गया है. देश कई राज्यों में सोमवार (6 जुलाई, 2026) को भारी बारिश का रेड अलर्ट है. बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली-एनसीआर और उत्तराखंड समेत 15 राज्यों में बारिश के साथ आंधी आने का भी अलर्ट है. यहां जानें देश के बड़े शहरों में क्या है सोमवार (06 जुलाई, 2026) को न्यूनतम और अधिकतम तापमान?