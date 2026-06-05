Today Temperature 5 June 2026: मॉनसून की दस्तक के बीच जानें 10 शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान
Today Temperature 5 June 2026: दक्षिण के राज्य केरल में मॉनसून 2026 की दस्तक देने के साथ अन्य कई जगहों पर बारिश का दौर शुरू हो गया है. भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार (5 जून, 2026) को यूपी, बिहार समेत 19 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का का अलर्ट है. इस बारिश के साथ 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है. जिन 19 राज्यों में शुक्रवार (5 जून, 2026) को बारिश होगी, उनमें ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और असम से अलावा यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं. दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम: 29°C
अधिकतम: 37°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम: 31°C
अधिकतम: 33°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम: 29°C
अधिकतम: 37°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम: 28°C
अधिकतम: 37°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम: 30°C
अधिकतम: 39°C
पटना का तापमान
न्यूनतम: 29°C
अधिकतम: 39°C
रांची में तापमान
न्यूनतम: 26°C
अधिकतम: 36°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम: 26°C
अधिकतम: 35°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम: 26°C
अधिकतम: 36°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम: 17°C
अधिकतम: 25°C