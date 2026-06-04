Today Temperature 4 June 2026: मॉनसून की दस्तक के बीच जानें 10 शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान

Today Temperature 4 June 2026: देश के ज्यादातर राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली हुई है. इस बीच मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 4 जून को देश के अंदर केरल के जरिये दस्तक दे सकता है. इससे दौरान केरल में अगले 6-7 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है. मॉनसून के आने से तमिलनाडु और कर्नाटक में भी इसके असर से भारी बारिश हो सकती है. कई जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है.पूर्वोत्तर की बात करें तो असम, मेघालय, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में गर्म और उमस भरा मौसम बना रह सकता है. IMD ने चेतावनी दी है कि बिहार में 5 से 9 जून, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 7 से 9 जून और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 से 9 जून के दौरान लू चलने की संभावना है. कुल मिलाकर गुरुवार (04 जून, 2025) को दिल्ली से लेकर केरल तक बारिश का अनुमान है.