Today Temperature 4 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां
Today Temperature 4 July 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मौसम का मिजाज बदल चुका है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के अनुमान के मुताबिक, शनिवार (4 जुलाई, 2026) को यूपी, दिल्ली सहित 11 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है. इस दौरान 90 किलोमाीटर प्रति घंटे की स्पीड से तूफान का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है. यहां जानें देश के बड़े शहरों में क्या है शनिवार (04 जुलाई, 2026) को न्यूनतम और अधिकतम तापमान?
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम : 30°C
अधिकतम : 36°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 27°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 27°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 33°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 33°C
पटना का तापमान
न्यूनतम : 30°C
अधिकतम : 37°C
रांची में तापमान
न्यूनतम : 30°C
अधिकतम : 36°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम : 25°C
अधिकतम : 29°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 35°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम : 21°C
अधिकतम : 27°C