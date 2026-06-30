Today Temperature 30 June 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां
Today Temperature 30 June 2026: मॉनसून 2026 की गति बढ़ने के साथ ही बारिश का दायर भी तेजी से बढ़ रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) ने अगले 15 घंटे के अंदर 17 राज्यों में भारी बारिश और आंधी-तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. यहां जानें देश के 10 बड़े शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम: 31°C
अधिकतम: 39°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम: 27°C
अधिकतम: 28°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम: 29°C
अधिकतम: 36°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम: 28°C
अधिकतम: 32°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम: 28°C
अधिकतम: 34°C
पटना का तापमान
न्यूनतम: 28°C
अधिकतम: 32°C
रांची में तापमान
न्यूनतम: 24°C
अधिकतम: 30°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम: 26°C
अधिकतम: 30°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम: 31°C
अधिकतम: 39°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम: 21°C
अधिकतम: 28°C