Today Temperature 3 June 2026: दिल्ली और लखनऊ का पारा एक जैसा, जानें 10 शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान
Today Temperature 3 June 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में एक बार फिर मौसम बदल गया है. मौसम विभाग ने 3 जून 2026 को यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित 15 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की भी संभावना है. एनसीआर की बात करें तो राजधानी दिल्ली और इससे सटे शहरों नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. हल्की बारिश का भी अलर्ट है. इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम: 29°C
अधिकतम: 38°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम: 29°C
अधिकतम: 33°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम: 29°C
अधिकतम: 36°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम: 29°C
अधिकतम: 37°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम: 29°C
अधिकतम: 38°C
पटना का तापमान
न्यूनतम: 29°C
अधिकतम: 39°C
रांची का तापमान
न्यूनतम: 25°C
अधिकतम: 34°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम: 26°C
अधिकतम: 36°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम: 28°C
अधिकतम: 39°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम: 18°C
अधिकतम: 26°C