Today Temperature 3 July 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां
Today Temperature 3 July 2026: दक्षिण-पश्चिम मॉनसून अब देशभर में पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है. मॉनसून 2026 का असर उत्तर और पूर्व भारत के अलावा पश्चिम, मध्य तथा दक्षिण भारत के अधिकतर हिस्सों में साफ दिखाई दे रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार (03 जुलाई, 2026) को राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई, पटना, लखनऊ, जयपुर, भोपाल और कोलकाता तक कई शहरों में होगी. यहां जानें देश के 10 बड़े शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान.
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
न्यूनतम : 30°C
अधिकतम : 36°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 28°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 35°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 33°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 30°C
अधिकतम : 36°C
पटना का तापमान
न्यूनतम : 30°C
अधिकतम : 36°C
रांची में तापमान
न्यूनतम : 24°C
अधिकतम : 31°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम : 24°C
अधिकतम : 28°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 35°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम : 21°C
अधिकतम : 26°C