Today Temperature 29 June 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां

Today Temperature 29 June 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल गया है. पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित है. राहत-बचाव कार्य लगातार जारी है.