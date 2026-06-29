Today Temperature 29 June 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां
Today Temperature 29 June 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल गया है. पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित है. राहत-बचाव कार्य लगातार जारी है.
1/10
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम : 32°C
अधिकतम : 40°C
2/10
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 29°C
3/10
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 36°C
4/10
5/10
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 30°C
अधिकतम : 38°C
6/10
पटना का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 35°C
7/10
रांची में तापमान
न्यूनतम : 25°C
अधिकतम : 32°C
8/10
भोपाल का तापमान
न्यूनतम : 26°C
अधिकतम : 34°C
9/10
जयपुर का तापमान
न्यूनतम : 31°C
अधिकतम : 39°C
10/10
शिमला का तापमान
न्यूनतम : 22°C
अधिकतम : 28°C