Today Temperature 28 June 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां

Today Temperature 28 June 2026: उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में लू, गर्मी और उमस का दौर जारी है. रविवार (28 जून, 2026) को भी दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश भागों में लू और गर्मी का सितम जारी रहेगा. इन राज्यों के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और आंधी का अलर्ट है, लेकिन इससे गर्मी पर असर नहीं पड़ेगा. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, रविवार को पर्वतीय राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले स्थानों पर अंधड़ और बारिश हो सकती है. वहीं, मौसम की जानकारी देने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में मॉनसूनी बारिश का अलर्ट जारी है जबकि महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात के कुछ हिस्सों पर मौसमी गतिविधियां जारी रह सकती हैं.

मौसम संबंधी चेतावनी मुख्य बिंदु (i) इस हफ़्ते पूर्वोत्तर भारत और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल व सिक्किम में भारी से बहुत भारी वर्षा (7-20 सेमी) होने की संभावना है। साथ ही, 27 से 29 जून के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल व सिक्किम में और 28 जून, 2026 को असम व मेघालय में कहीं-कहीं… pic.twitter.com/nKCqTNVfzJ — India Meteorological Department (@Indiametdept) June 27, 2026

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