Today Temperature 27 June 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां

Today Temperature 27 June 2026: मॉनसून 2026 का दायरा तेजी से बढ़ने लगा है. अगले 24 घंटों के दौरान, तेलंगाना, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, सिक्किम, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश के साथ एक या दो बार मध्यम बारिश हो सकती है. पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज के साथ तूफान, धूल भरी आंधी और छिटपुट बारिश की संभावना है. यहां जानें देश के 10 बड़े शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान.