Today Temperature 26 June 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां

Today Temperature 26 June 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. कई दिनों से भीषण गर्मी और उमस से परेशान उत्तर भारत के लोगों के लिए अब राहत की खबर है. दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 2026 (Southwest Monsoon) लगातार आगे बढ़ रहा है और इसके साथ ही देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो गया है. यहां जानें देश के 10 बड़े शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान.