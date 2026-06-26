Today Temperature 26 June 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां
Today Temperature 26 June 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. कई दिनों से भीषण गर्मी और उमस से परेशान उत्तर भारत के लोगों के लिए अब राहत की खबर है. दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 2026 (Southwest Monsoon) लगातार आगे बढ़ रहा है और इसके साथ ही देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो गया है. यहां जानें देश के 10 बड़े शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम : 32°C
अधिकतम : 40°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 31°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 36°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम : 29°C
अधिकतम : 36°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 32°C
अधिकतम : 41°C
पटना का तापमान
न्यूनतम : 29°C
अधिकतम : 38°C
रांची में तापमान
न्यूनतम : 26°C
अधिकतम : 33°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम : 26°C
अधिकतम : 33°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम : 29°C
अधिकतम : 38°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम : 21°C
अधिकतम : 28°C