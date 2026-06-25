Today Temperature 25 June 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां

Today Temperature 25 June 2026: दक्षिण के राज्यों के बाद अब देश के अन्य हिस्सों में भी मॉनसून का असर अब दिखने लगा है. महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से लेकर अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले तक बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. गुरुवार (25 जून, 2026) को यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान सहित कई राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट है. यहां जानें देश के 10 बड़े शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान.