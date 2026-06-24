Today Temperature 24 June 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां
Today Temperature 24 June 2026: मॉनसून 2026 ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी. देश के बड़े हिस्से में बुधवार (24 जून, 2026) को दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के एक्टिव रहने की उम्मीद भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर से जताई गई है. बुधवार को 18 राज्यों खासकर पश्चिमी तट और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का अनुमान लगाया है. बारिश वाले राज्यों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं. यहां जानें देश के 10 बड़े शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान.
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम : 31°C
अधिकतम : 38°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 26°C
अधिकतम : 28°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 29°C
अधिकतम : 36°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम : 29°C
अधिकतम : 35°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 31°C
अधिकतम : 41°C
पटना का तापमान
न्यूनतम : 29°C
अधिकतम : 39°C
रांची में तापमान
न्यूनतम : 25°C
अधिकतम : 34°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम : 24°C
अधिकतम : 33°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम : 29°C
अधिकतम : 37°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम : 19°C
अधिकतम : 27°C