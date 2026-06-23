Today Temperature 23 June 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां

Today Temperature 23 June 2026: दक्षिण के राज्यों में एक्टिव मॉनसून 2026 अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है तो उत्तर भारत में मिलाजुला मौसम है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India) ने मंगलवार (23 जून, 2026) को भी बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है. मंगलवार को दिल्ली, यूपी और जम्मू-कश्मीर के अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी कहीं धीमी तो कहीं पर तेज बारिश का अलर्ट है. मॉनसून के आगे बढ़ने से पूरे क्षेत्र में अच्छी बारिश की उम्मीद है. यहां जानें देश के 10 बड़े शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान.