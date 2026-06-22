Today Temperature 22 June 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां
Today Temperature 22 June 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में गर्मी का दौर जारी है. करीब-करीब रोजाना भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान फेल हो रहा है. उधर, मॉनसून 2026 ने देश के कई राज्यों में एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. IMD की ओर से सोमवार (22 जून, 2026) को बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम समेत 17 राज्यों में तूफानी आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.कई जगहों पर सोमवार को करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.. यहां जानें देश के 10 बड़े शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान.
Maximum temperatures are in the range of 40-42°C over a few places over Uttar Pradesh, East Madhya Pradesh, Vidarbha; at isolated places over Telangana, Bihar, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Odisha, West Rajastha, West Uttar Pradesh, and below 40°C over rest parts of the country. pic.twitter.com/UqvHJAijEQ
— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 21, 2026
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 41°
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 30°C
अधिकतम : 35°
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 29°C
अधिकतम :39°
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 36°
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 31°C
अधिकतम : 42°
पटना का तापमान
न्यूनतम : 31°C
अधिकतम : 40°
रांची में तापमान
न्यूनतम : 24°C
अधिकतम : 33°
भोपाल का तापमान
न्यूनतम : 26°C
अधिकतम : 36°
जयपुर का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 41°
शिमला का तापमान
न्यूनतम : 15°C
अधिकतम : 26°