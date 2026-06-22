Today Temperature 22 June 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां

Today Temperature 22 June 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में गर्मी का दौर जारी है. करीब-करीब रोजाना भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान फेल हो रहा है. उधर, मॉनसून 2026 ने देश के कई राज्यों में एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. IMD की ओर से सोमवार (22 जून, 2026) को बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम समेत 17 राज्यों में तूफानी आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.कई जगहों पर सोमवार को करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.. यहां जानें देश के 10 बड़े शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान.