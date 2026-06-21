Today Temperature 21 June 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां
Today Temperature 21 June 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातर लोगों को कई दिनों से गर्मी, उमस और हल्की लू का सामना करना पड़ रहा है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, रविवार (21 जून, 2026) को यूपी, बिहार समेत 23 राज्यों में बारिश-तूफान की चेतावनी जारी कर दी गई है. पूर्वोत्तर राज्यों में जोरदार आंधी के चलते नुकसान हो सकता है, जबकि कुछ राज्यों में ओले गिरने की भी चेतावनी IMD की ओर से जारी की गई है. यहां जानें देश के 10 बड़े शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान.
⚠️ IMD Weather Warning !
🌧️ Isolated heavy to very heavy rainfall is likely over Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim and Northeast India during the week.
🔴 Possibility of isolated extremely heavy rainfall over Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim till 21 June.
Stay updated with… pic.twitter.com/xASyBpb308
— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 20, 2026
दिल्ली का तापमान
न्यूनतम : 29°C
अधिकतम : 39°C
मुंबई का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 33°C
चेन्नई का तापमान
न्यूनतम : 29°C
अधिकतम : 34°C
कोलकाता का तापमान
न्यूनतम : 28°C
अधिकतम : 35°C
लखनऊ का तापमान
न्यूनतम : 31°C
अधिकतम : 41°C
पटना का तापमान
न्यूनतम : 29°C
अधिकतम : 39°C
रांची में तापमान
न्यूनतम : 25°C
अधिकतम : 33°C
भोपाल का तापमान
न्यूनतम : 27°C
अधिकतम : 35°C
जयपुर का तापमान
न्यूनतम : 26°C
अधिकतम : 37°C
शिमला का तापमान
न्यूनतम : 19°C
अधिकतम : 28°C